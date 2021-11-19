В Украине объявили штормовое предупреждение

Синоптики в Украине объявили на 20 ноября штормовое предупреждение. На севере и в центре ветры будут самыми сильными.

Об этом говорится в данных sinoptik.ua.

Во Львовской и Ивано-Франковской, Черновицкой и Черкасской, Винницкой и Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской, Донецкой и Луганской, Харьковской и Запорожской областях, а также на юге страны ожидаются порывы ветра до 15—20 м/с.

В то же время в Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областях будут еще более сильные ветры — до 24 м/с.

«Старайтесь не гулять и не оставлять авто под деревьями, держитесь подальше от рекламных щитов. Возможны проблемы с электросетью», — предупреждают синоптики.