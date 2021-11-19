Виплата тисячі гривень за вакцинацію не вплине на інфляцію в країні — НБУ

Виплата вакцинованим українцям по тисячі гривень не вплине на інфляцію в країні.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтервʼю Forbes Ukraine.

«Тисяча гривень — не та сума, що могла б суттєво стимулювати споживчий попит. Тим паче йдеться про сектор послуг — заклади культури та спорту — їхня частка в загальному ВВП є невеликою. Можливі певні ефекти в транспорті, залізничному та авіаційному, але, знову ж таки, несуттєві. За нашими оцінками, вплив програми обсягом у 6 млрд грн на горизонті у 12 місяців може скласти 0,1–0,2% ВВП», — зазначив Ніколайчук.

За його словами, навряд чи додатковий попит у галузі культури та спорту призведе до суттєвого підвищення цін, утім ця виплата може заохотити до вакцинації ще 10% населення.

«Що стосується очікувань, подібна ініціатива дійсно може викликати у населення враження, що держава почне друкувати гроші, однак зараз у сенсі впливу на очікування більшу роль відіграють ціни на продукти харчування та енергоресурси. Очікування фінансових аналітиків щодо темпів інфляції на наступні 12 місяців — близько 7%, банків та бізнесу — у межах 7,5—8%», — зазначив фахівець.