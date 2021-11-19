Выплата тысячи гривен за вакцинацию не повлияет на инфляцию в стране — НБУ

Выплата вакцинированным украинцам по тысяче гривен не повлияет на инфляцию в стране.
Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью Forbes Ukraine.
«Тысяча гривен — не та сумма, которая могла бы существенно стимулировать потребительский спрос. Тем более речь идет о секторе услуг — учреждениях культуры и спорта — их доля в общем ВВП невелика. Возможны определенные эффекты в транспорте, железнодорожном и авиационном, но опять же несущественные. По нашим оценкам, влияние программы объемом 6 млрд грн на горизонте в 12 месяцев может составить 0,1–0,2% ВВП», — отметил Николайчук.
По его словам, вряд ли дополнительный спрос в области культуры и спорта приведет к существенному повышению цен, однако эта выплата может привлечь к вакцинации еще 10% населения.
«Что касается ожиданий, подобная инициатива действительно может вызвать у населения впечатление, что государство начнет печатать деньги, однако сейчас в смысле влияния на ожидания большую роль играют цены на продукты питания и энергоресурсы. Ожидание финансовых аналитиков по темпам инфляции на следующие 12 месяцев — около 7%, банков и бизнеса — в пределах 7,5—8%», — отметил специалист.
- 15 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что за вакцинацию от коронавируса обеими дозами украинцы получат по тысяче гривен. Их можно будет потратить только в определенных сферах.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что средства будут выплачиваться на виртуальные платежные карты. Они не будут облагаться налогами и не будут влиять на получение субсидии. В программе смогут принять участие около 6 тысяч субъектов бизнеса по всей стране.
- Заявку на получение тысячи гривен за полный курс вакцинации от коронавируса можно получить через приложение «Дія».