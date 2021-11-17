Минцифры: Подать заявку на получение «тысячи Зеленского» можно будет через «Дію»

Заявку на получение тысячи гривен за полный курс вакцинации от коронавируса можно получить через приложение «Дія».

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Проект будет реализовываться Министерством экономического развития, Министерством культуры, Национальным банком и правительством.

«Программа будет работать следующим образом. Каждый получивший две прививки против коронавирусной болезни сможет получить от государства одну тысячу гривен. Подать заявление можно будет с помощью приложения «Дія», — пояснили в Минцифры.

За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал, или выставочный центр, или купить билеты для путешествий внутри страны — на внутренние авиа, или железнодорожные перевозки. До конца года на программу выделят около 3 млрд. гривен. Столько же – в начале 2022 года.

Также государство обеспечит альтернативную возможность получить эти средства, в частности, людям пожилого возраста.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что средства будут выплачиваться на виртуальные платежные карты. Они не будут облагаться налогами и не будут влиять на получение субсидии. В программе смогут принять участие около 6 тысяч субъектов бизнеса по всей стране.