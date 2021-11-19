Україна вперше візьме участь у морських навчаннях НАТО з протимінного захисту

Україна вперше візьме участь у морських навчаннях Північноатлантичного альянсу з протимінного захисту Dynamic Move — 2022. Навчання пройдуть у Бельгії.

Про це повідомляє пресцентр Військово-морських сил Збройних сил України.

Рішення про участь України у командно-штабних навчаннях НАТО ухвалили на конференції Альянсу, де обговорювали час і місце проведення тренування.