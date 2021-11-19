Украина впервые примет участие в морских учениях НАТО по противоминной защите

Украина впервые примет участие в морских учениях Североатлантического альянса по противоминной защите Dynamic Move — 2022. Учения пройдут в Бельгии.

Об этом сообщает пресс-центр Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Решение об участии Украины в командно-штабных учениях НАТО было принято на конференции Альянса, где обсуждали время и место проведения тренировки.