Американське дослідження назвало першого хворого на коронавірус в Ухані — це не бухгалтер, а продавчиня морепродуктів

Першим відомим випадком коронавірусу в китайському місті Ухань, звідки почалась пандемія, все ж була продавчиня морепродуктів, а не бухгалтер, який не мав звʼязку з ринком (однак це давало привід для припущень про витік вірусу з лабораторії).

Про це заявив голова відділу екології та еволюційної біології в Університеті Аризони Майкл Воробей та опублікував відповідне дослідження у науковому журналі Science. Науковець почав роботу над цим дослідженням, адже виявив невідповідності в термінах: він вивчив те, що вже було опубліковано в медичних журналах, а також відеоінтервʼю з першими хворими у Китаї.

Виявилось, що 41-річний чоловік, який працював бухгалтером, і у ряді досліджень вважався першим хворим на коронавірус, захворів набагато пізніше. Він повідомляв, що симптоми хвороби у нього почались із лихоманки 16 грудня, однак це було повʼязано зі стоматологічними проблемами, які почались 8 грудня (у нього ще є молочні зуби). Відтак першим пацієнтом є продавчиня морепродуктів на ринку «Хуанань» в Ухані, симптоми у неї почались 11 грудня 2019 року.

Науковці зазначають, що більшість ранніх симптоматичних випадків була повʼязана з ринком, зокрема, із західною його частиною, де були єнотоподібні собаки.