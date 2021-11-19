Американское исследование назвало первого больного коронавирусом в Ухане — это не бухгалтер, а продавщица морепродуктов

Первым известным случаем коронавируса в китайском городе Ухань, откуда и началась пандемия, все же была продавец морепродуктов, а не бухгалтер, у которого не было связей с рынком (однако это давало повод для предположений об утечке вируса из лаборатории).

Об этом заявил глава отдела экологии и эволюционной биологии в Университете Аризоны Майкл Воробей и опубликовал соответствующее исследование в научном журнале Science. Ученый начал работу над этим исследованием, обнаружив несоответствия в сроках: он изучил то, что уже было опубликовано в медицинских журналах, а также видеоинтервью с первыми больными в Китае.

Оказалось, что 41-летний мужчина, работавший бухгалтером, и который в ряде исследований считался первым больным коронавирусом, заболел гораздо позже. Он сообщал, что симптомы болезни у него начались с лихорадки 16 декабря, однако это было связано со стоматологическими проблемами, которые начались 8 декабря (у него еще есть молочные зубы). Следовательно, первым пациентом является продавщица морепродуктов на рынке «Хуанань» в Ухане, симптомы у нее начались 11 декабря 2019 года.

Ученые отмечают, что большинство ранних симптоматических случаев было связано с рынком, в частности, с западной его частью, где были енотовидные собаки.