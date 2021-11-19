Суд заарештував громадянина США, який замовив замах на міністра агрополітики Лещенка

Печерський районний суд Києва заарештував американського бізнесмена Курта Грошанса, підозрюваного у замовленні замаху на міністра аграрної політики Романа Лещенка.

Про це повідомляє видання «Ґрати».

Напередодні міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на брифінгу розповів, що замах був повʼязаний з діяльністю Лещенка у 2018 році — ще до посади в міністерстві. Увечері 17 листопада відбулася зустріч замовників і нападника в ресторані, там вони обговорили всю ситуацію (планувалось викрадення і побиття міністра), внесли завдаток у розмірі $20 тисяч. Громадянин США мав виїхати з України, а після цього мали напасти на Лещенка. Усіх підозрюваних затримали, вони в ізоляторі тимчасового утримання, їм загрожує довічне позбавлення волі.

Інформацію про те, що замах готується, поліція отримала кілька місяців тому. Основний мотив — гроші, які Лещенко начебто у 2018 році не повернув громадянину США. Міністр наголосив, що той займався шахрайством із насінням (намагався продати генетично модифікований посівний матеріал, що заборонено в Україні), а потім шантажем.