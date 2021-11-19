Суд арестовал гражданина США, заказавшего нападение на министра агрополитики Лещенко

Печерский районный суд Киева арестовал американского бизнесмена Курта Грошанса, подозреваемого в заказе покушения на министра аграрной политики Романа Лещенко.

Об этом сообщает издание «Ґрати».

Накануне министр внутренних дел Денис Монастырский на брифинге рассказал, что покушение связано с деятельностью Лещенко в 2018 году — до должности в министерстве. Вечером 17 ноября состоялась встреча заказчиков и нападавшего в ресторане, там они обсудили всю ситуацию (планировалось похитить и избить министра), внесли задаток в размере $20 тысяч. Гражданин США должен был выехать из Украины, а после этого должны были напасть на Лещенко. Всех подозреваемых задержали, они в изоляторе временного содержания, им грозит пожизненное лишение свободы.

Информацию о том, что покушение готовится, полиция получила несколько месяцев назад. Основной мотив – деньги, которые Лещенко якобы в 2018 году не вернул гражданину США. Министр подчеркнул, что тот занимался мошенничеством с семенами (пытался продать генетически модифицированный посевной материал, что запрещено в Украине), а затем шантажом.