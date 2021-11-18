В Украине планировали покушение на министра аграрной политики Романа Лещенко

На министра аграрной политики Романа Лещенко планировали покушение. Это «Бабелю» подтвердили источники в МВД и в Офисе президента.

Министр внутренних дел Денис Монастырский на брифинге 18 ноября рассказал, что дело связано с деятельностью Лещенко в 2018 году — до должности в министерстве. Вечером 17 ноября состоялась встреча заказчиков (основной — гражданин США, украинка нашла тут исполнителя) и нападавшего в ресторане, там они обсудили всю ситуацию (планировалось похитить и избить министра), внесли задаток в размере $20 тысяч. Гражданин США должен был выехать из Украины, а после этого должны были напасть на Лещенко. Всех подозреваемых задержали, они в изоляторе временного содержания, им грозит пожизненное лишение свободы.

Лещенко тоже пришел на брифинг и заявил, что несколько часов назад вернулся из Саудовской Аравии — из командировки, и тогда ему Монастырский рассказал об этом покушении.

Информацию о том, что готовится покушение, полиция получила несколько месяцев назад. Основной мотив — деньги, которые Лещенко якобы в 2018 году не вернул гражданину США. Министр подчеркнул, что тот занимался мошенничеством с семенами (пытался продать посевной материал с ГМО, что запрещено в Украине), а потом шантажом.

Также Лещенко на брифинге упомянул статью в Kyiv Post, в которой якобы изложена суть его конфликта с гражданином США.

«Американский фермер Курт Грошанс обвинил Лещенко в краже $250 тысяч, что Лещенко категорически отрицал. Напротив, он заявил Kyiv Post, что американец совершил преступление, за которое Лещенко хочет, чтобы его посадили в тюрьму», — говорится в материале.

Также отмечается, что бывшие партнеры по бизнесу работали вместе в 2018 году. Грошанс приехал в Украину выращивать урожай и нанял Лещенко, чтобы тот руководил бизнесом. Их отношения испортились через шесть месяцев: Грошанс обвинял Лещенко в «крупномасштабной краже», а тот обвинял Грошанса в том, что он «заставил его работать в компании, которая уклонялась от уплаты налогов и контрабандой переправляла незаконные генетически модифицированные семена из США в Украину».