Антимонопольний комітет оштрафував «Ідея Банк» на понад 4 мільйони гривень за неправдиву рекламу

«Ідея Банк» повинен сплатити понад 4 мільйони гривень штрафу за неправдиву рекламу.

Про це повідомили у пресслужбі Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Як зазначається, Північний апеляційний господарський суд відмовився задоволити позов банку про скасування штрафу.

Нагадаємо, восени 2020 року АМКУ встановив, що банк з 1 серпня до 31 жовтня 2019 року поширював у рекламі, на вивісках своїх відділень, у пресі, друкованих листівках, на бордах, сітілайтах та банерах на ескалаторах метро у Києві, а також у соцмережах інформацію про надання кредиту під «повний 0%», чим вводив в оману людей. Насправді банк не вказував всі умови кредитування.

Також увагу комітету привернула реклама банку з 15 листопада 2019 року до 9 лютого 2020-го про «розпродаж кредитів». «Ідея Банк» запевняв, що кредит можна отримати з зі знижкою в 50%.

За ці порушення АМКУ оштрафував банк на 4 088 066 гривень, проте той оскаржив рішення у суді. Однак Господарський суд міста Києва та Північний апеляційний господарський суд стали на бік комітету.