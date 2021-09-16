Антимонопольний комітет оштрафував Ощадбанк майже на 14 мільйонів гривень. Банк обурений таким рішенням

Антимонопольний комітет України оштрафував державний Ощадбанк на 13,8 мільйона гривень за концентрацію без дозволу комітету.

Про це повідомляється на сайті АМКУ.

У комітеті заявили, що порушення Ощадбанку полягало в набутті у власність цілісного майнового комплексу споруд «Рибного ярмарку та комплексу зі зберігання, виробництва продуктів харчування для ТОВ «Логістик центр «Скандинавія» без отримання обовʼязкового дозволу АМКУ.

На суму штрафу вплинуло те, що Ощадбанк не визнав факт порушення і перешкоджав розслідуванню.

«Банк не співпрацював з органами комітету, не сприяв зʼясуванню обставин справи», — заявили в АМКУ і додали, що через це збір доказів у справі тривав майже чотири роки, хоча Ощадбанк міг уникнути таких значних санкцій, вчасно отримавши дозвіл АМКУ на концентрацію.