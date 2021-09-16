Антимонопольный комитет оштрафовал Ощадбанк почти на 14 миллионов гривен. Банк возмущен таким решением

«Банк не сотрудничал с органами комитета и не способствовал выяснению обстоятельств дела», — заявили в АМКУ и добавили, что из-за этого сбор доказательств по делу длился почти четыре года, хотя Ощадбанк мог избежать столь значительных санкций, вовремя получив разрешение АМКУ на концентрацию.

На сумму штрафа повлияло то, что Ощадбанк не признал факт нарушения и препятствовал расследованию.

В комитете заявили, что нарушение Ощадбанка заключается в приобретении в собственность целостного имущественного комплекса сооружений «Рыбной ярмарки и комплекса по хранению, производству продуктов питания для ООО «Логистик центр «Скандинавия» без получения обязательного разрешения АМКУ.

Об этом сообщается на сайте АМКУ .

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал государственный Ощадбанк на 13,8 миллиона гривен за концентрацию без разрешения комитета.

В то же время Liga.net со ссылкой на пресс-службу Ощадбанка отмечает, что банк выразил «категорическое несогласие с решением АМКУ».

«Приобретение в собственность складской недвижимости было вынужденной мерой, вызванной риском потери ипотеки, которая не была продана в исполнительном производстве», — говорится в пояснении.

В пресс-службе банка отмечают, что производство было возбуждено против недобросовестного должника, который не выполнял своих обязательств по кредитному договору. Кроме того, банк утверждает, что сообщил АМКУ обо всех деталях этого вопроса.

Также Ощадбанк сообщил АМКУ о том, что должник препятствовал реализации прав банка и в судебном порядке выдвигал учреждению безосновательные требования. Это продолжается почти 5 лет.

«Этот заемщик, несмотря на долги перед Ощадбанком, пытался взыскать с финансового института значительную сумму средств и фактически занимается рейдерством», — говорится в заявлении.

В банке также заявили, что штраф «составляет фантастическую сумму, если сравнить с суммой кредита, предоставленного должнику (более 13%)».

«Ощадбанк считает такое решение АМКУ крайне вредоносным для всей банковской системы, поскольку оно причиняет ущерб системе защиты прав кредиторов. Кроме того, АМКУ этим решением поощряет недобросовестных должников не выполнять свои обязательства», — резюмировали в пресс-службе.