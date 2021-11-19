Антимонопольный комитет оштрафовал Идея Банк на более чем 4 миллиона гривен за неправдивую рекламу

Идея Банк должен заплатить более 4 миллионов гривен штрафа за ложную рекламу.
Об этом сообщили в пресс-службе Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).
Как отмечается, Северный апелляционный хозяйственный суд отказался удовлетворить иск банка об отмене штрафа.
Напомним, осенью 2020 года АМКУ установил, что банк с 1 августа по 31 октября 2019 года распространял в рекламе, на вывесках своих отделений, в прессе, печатных листовках, на бордах, ситилайтах и баннерах на эскалаторах метро в Киеве, а также в соцсетях информацию о предоставлении кредита под «полный 0%», чем вводил в заблуждение людей. На самом деле, банк не указывал все условия кредитования.
Также внимание комитета привлекла реклама банка с 15 ноября 2019 года по 9 февраля 2020-го о «распродаже кредитов». Идея Банк уверял, что кредит можно получить со скидкой в 50%.
За эти нарушения АМКУ оштрафовал банк на 4 088 066 гривен, однако тот обжаловал решение в суде. Однако Хозяйственный суд города Киева и Северный апелляционный хозяйственный суд стали на сторону комитета.
- Ранее в банке ПУМБ, принадлежащем олигарху Ринату Ахметову, заявили, что договорились с польской финансовой группой Getin Holding SA о покупке 100% акций Идея Банка. Завершение сделки должно состояться до конца 1 квартала 2022 года после получения необходимых разрешений Национального банка Украины и Антимонопольного комитета.
- В сентябре Антимонопольный комитет Украины оштрафовал государственный Ощадбанк на 13,8 миллиона гривен за концентрацию без разрешения комитета. На сумму штрафа повлияло то, что банк не признал факт нарушения и препятствовал расследованию.