Вирубка лісів Амазонки досягла найвищого рівня за останні 15 років — зникло понад 13 тисяч кв. км

У період з 2020 по 2021 рік вирубка тропічних лісів Амазонки в Бразилії досягла найвищого рівня за останні 15 років — втрачено близько 13 235 квадратних кілометрів лісу.

Про це пише ВВС із посиланням на звіт бразильського Агентства космічних досліджень (Inpe).

За даними агентства, вирубка лісів збільшилася на 22%. Як зазначає ВВС, на це вплинула політика президента Жаїра Болсонару, який відомий популізмом та поширенням фейків про коронавірус. Болсонару активно заохочував сільське господарство та видобуток копалин у тропічних лісах. Inpe під час його правління неодноразово зазначала зростання показників вирубки, але президент звинувачував Inpe у псуванні репутації країни.

Ліси Амазонки є не лише домівкою мільйонів рослин, тварин і корінних народів, а й відповідають за життєво важливий запас вуглецю, який уповільнює глобальне потепління.