ДБР почало розслідувати публікацію журналісткою Соколовою документів по операції із затримання «вагнерівців»

Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження після публікації журналісткою Яніною Соколовою документів, які нібито підтверджують, що операцію із затримання «вагнерівців» перенесли за наказом вищого політичного керівництва України.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Бюро перевірить автентичність цих документів, а також встановить військовослужбовців, які мали доступ до цих документів та можуть бути причетні до їх витоку. Провадження відкрили за ч. 1 ст. 328 (розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у звʼязку з виконанням службових обовʼязків, за відсутності ознак державної зради або шпигунства) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.