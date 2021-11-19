ГБР начало расследовать публикацию журналисткой Соколовой документов по операции по задержанию «вагнеровцев»

Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство после публикации журналисткой Яниной Соколовой документов, якобы подтверждающих, что операцию по задержанию «вагнеровцев» перенесли по приказу высшего политического руководства Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Бюро проверит подлинность этих документов, а также установит военнослужащих, которые имели доступ к этим документам и могут быть причастны к их утечке. Производство открыли по ч. 1 ст. 328 (разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с исполнением служебных обязанностей, при отсутствии признаков государственной измены, или шпионажа) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.