Пожежа в будинку для літніх людей у Дніпрі: адміністраторка отримала арешт, всього підозрюваних троє

Бабушкінський районний суд Дніпра відправив під домашній арешт адміністраторку приватного будинку для людей похилого віку, в якому під час пожежі загинули пʼятеро людей.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Прокурори вимагали взяти підозрювану під варту, але адвокат переконав суд, що його підзахисна не ховатиметься від слідства, оскільки має неповнолітню дитину.

Усього у справі проходять троє підозрюваних, яким вручили підозри у недотриманні правил пожежної безпеки — це адміністраторка, санітарка та підприємиця-власниця закладу.