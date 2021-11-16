У Дніпрі через пожежу у приватному будинку для осіб похилого віку загинули 5 людей

У Дніпрі внаслідок пожежі у приватному будинку для осіб похилого віку загинули пʼятеро людей.

Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області.

Усі загиблі — жінки віком від 75 до 89 років. В одній із кімнат на другому поверсі будинку, де виявлені загиблі, трапилося коротке замикання електропроводки. На думку правоохоронців, жінки могли отруїтися чадним газом.

Поліція затримала адміністратора закладу. Розслідування ведеться за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу. Санкція статті – до 8 років позбавлення волі.