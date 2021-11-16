В Днепре из-за пожара в частном доме престарелых погибли 5 человек

В Днепре из-за пожара в частном доме престарелых погибли пять человек.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
Все погибшие — женщины от 75 до 89 лет. В одной из комнат на втором этаже дома, где обнаружили погибших, произошло короткое замыкание электропроводки и пожар. По мнению правоохранителей, женщины могли отравиться угарным газом.
Полиция задержала администратора заведения. Расследование ведется по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса. Санкция статьи – до 8 лет лишения свободы.
- 21 января этого года в Харькове в двухэтажном жилом здании, переоборудованном в дом престарелых, произошел пожар. На месте обнаружили 15 трупов, еще пять человек госпитализированы. Генпрокуратура рассматривает три версии: поджог (занесение постороннего огня), неосторожное обращение с электроприборами и огнем в быту, а также замыкание электросети.
- Полиция выяснила, что заведение работало без разрешительных документов. Суд арестовал всех четверых подозреваемых: владельца здания Славика Акопяна, арендатора и фактического организатора дома престарелых Вячеслава Кравченко, его жену Ольгу, которая руководила учреждением, и администратора Игоря Мирончука.