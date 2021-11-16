Приватний будинок для літніх людей у Дніпрі, в якому загинули люди, був нелегальним

Будинок для людей похилого віку в Дніпрі, в якому через пожежу загинули пʼятеро людей, був нелегальним — заклад не вносився до реєстру установ, які надавали соціальні послуги, і місцева влада про нього не знала.

Про це повідомила начальниця управління соцзахисту міської ради Дніпра Ірина Максименко, повідомляє «Радіо Свобода».

Максименко розповіла, що в будинку на момент пожежі було вісім осіб. Ті, хто вижив, евакуйовані, і зараз соцпрацівники дзвонять родичам, пропонуючи або забрати людей похилого віку, або знайти інший заклад.

Заступник міського голови Едуард Підлубний запевнив, що для евакуйованих у будь-якому разі знайдуть притулок, навіть якщо їхні родичі відмовляться забрати їх.