Антикоронавірусний препарат від AstraZeneca показав ефективність у 88% та захист від хвороби на півроку

Препарат від AstraZeneca продемонстрував ефективність у 88% під час лікування коронавірусу. Також розробники зазначають, що після лікування хворі отримують захист щонайменше на півроку.
Про це пише пресслужба компанії.
Препарат наразі не має назви, а лише відомий під кодом AZD7442. Він є так званим «коктейлем антитіл» — сумішшю двох моноклональних антитіл «тіксагевімаб» та «цілгавімаб». Видобувають їх з клітин одужалих від коронавірусу пацієнтів.
Згідно з даними досліджень, препарат на 88% захищає від тяжкої форми коронавірусу або смерті, якщо почати його вживати протягом трьох днів після появи перших симптомів.
До того ж, у людей протягом шести місяців після лікування знижувався ризик симптоматичної коронавірусної інфекції на 83%.
- Швейцарський фармацевтичний гігант Roche оголосив про успішне завершення випробувань «коктейлю» антитіл для лікування хворих на COVID-19. «Коктейль» складається з антитіл «казірівімаб» та «імдевімаб». Випробування показали, що суміш знизила госпіталізацію, або смерть пацієнтів з COVID-19 на 70%. Також коктейль «значно скоротив тривалість симптомів хвороби» — з 14 до 10.