Антиконавирусный препарат от AstraZeneca показал эффективность в 88% и защиту от болезни на полгода

Препарат AstraZeneca продемонстрировал эффективность в 88% во время лечения коронавируса. Также создатели отмечают, что после лечения больные получают защиту не менее чем на полгода.
Об этом пишет пресс-служба компании.
Препарат не имеет названия, а только известен под кодом AZD7442. Он является так называемым «коктейлем антител» — смесью двух моноклональных антител «тиксагевимаб» и «цилгавимаб». Извлекают их из клеток выздоровевших от коронавируса пациентов.
Согласно данным исследований, препарат на 88% защищает от тяжелой формы коронавируса или смерти, если начать его употреблять в течение трех дней после появления первых симптомов.
К тому же у людей в течение шести месяцев после лечения снижался риск симптоматической коронавирусной инфекции на 83%.
- Швейцарский фармацевтический гигант Roche объявил об успешном завершении испытаний «коктейля» антител для лечения больных COVID-19. «Коктейль» состоит из антител «казиривимаб» и «имдевимаб». Испытания показали, что смесь снизила госпитализацию или смерть пациентов с COVID-19 на 70%. Также коктейль «значительно сократил продолжительность симптомов болезни» — с 14 до 10 дней.