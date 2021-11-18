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Антиконавирусный препарат от AstraZeneca показал эффективность в 88% и защиту от болезни на полгода

Автор:
Алексей Ярмоленко
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Препарат AstraZeneca продемонстрировал эффективность в 88% во время лечения коронавируса. Также создатели отмечают, что после лечения больные получают защиту не менее чем на полгода.

Об этом пишет пресс-служба компании.

Препарат не имеет названия, а только известен под кодом AZD7442. Он является так называемым «коктейлем антител» — смесью двух моноклональных антител «тиксагевимаб» и «цилгавимаб». Извлекают их из клеток выздоровевших от коронавируса пациентов.

Согласно данным исследований, препарат на 88% защищает от тяжелой формы коронавируса или смерти, если начать его употреблять в течение трех дней после появления первых симптомов.

К тому же у людей в течение шести месяцев после лечения снижался риск симптоматической коронавирусной инфекции на 83%.

  • Швейцарский фармацевтический гигант Roche объявил об успешном завершении испытаний «коктейля» антител для лечения больных COVID-19. «Коктейль» состоит из антител «казиривимаб» и «имдевимаб». Испытания показали, что смесь снизила госпитализацию или смерть пациентов с COVID-19 на 70%. Также коктейль «значительно сократил продолжительность симптомов болезни» — с 14 до 10 дней.