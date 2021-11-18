«Податковий» законопроєкт утретє зняли з розгляду. Про це попросили «слуги народу»

Верховна Рада 314 голосами зняла з розгляду порядку денного «податковий» законопроєкт 5600, норми якого мають найсильніше вдарити по бізнесу Ріната Ахметова та інших олігархів. Пропозицію на голосування поставив заступник голови фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець.

Фракція попросила зняти законопроєкт з розгляду, бо «слугам» потрібен додатковий час для консультацій.

«За 314, рішення ухвалено. Прекрасно», — зазначив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Це вже третій раз, коли документ 5600 зняли з розгляду. Напередодні перший заступник спікера Ради Олександр Корнієнко обіцяв, що Верховна Рада цього четверга, 18 листопада, одним із перших у порядку денному розглядатиме так званий «антиахметовський» законопроєкт 5600, але цього не сталося.