«Налоговый» законопроект третий раз сняли с рассмотрения. Об этом попросили «слуги народа»

Верховная Рада 314 голосами сняла с рассмотрения повестки дня «налоговый» законопроект 5600, нормы которого должны сильно ударить по бизнесу Рината Ахметова и других олигархов. Предложение на голосование поставил заместитель главы фракции «Слуга народа» Андрей Мотовиловец.

Фракция попросила снять законопроект с рассмотрения, потому что «слугам» нужно дополнительное время для консультаций.

«За 314, решение принято. Прекрасно», — отметил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Это уже третий раз, когда документ 5600 был снят с рассмотрения. Накануне первый заместитель спикера Рады Александр Корниенко обещал, что Верховная Рада в этот четверг, 18 ноября, одним из первых в повестке дня будет рассматривать так называемый «антиахметовский» законопроект 5600, но этого не произошло.