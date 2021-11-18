Помічниця режисера фільму «Іржа» подала до суду на Алека Болдвіна

Помічниця режисера зі сценарієм фільму Мемі Мітчелл, яка викликала поліцію після стрілянини на знімальному майданчику фільму «Іржа», подала позов проти Алека Болдвіна, продюсера фільму та техніка зі зброї.

Про це повідомляє ВВС.

За словами Мітчелл, того дня було заплановано зняти три кадри — обстановка «поглядом» Болдвіна, пляма крові на його плечі та частина його тулуба, «коли він простяг руку до кобури й дістав пістолет».

«У сценарії нічого не було про те, що підзахисний Болдвін або будь-хто інший повинен був вистрілити зі зброї», — стверджує вона.

Згідно з позовом, Мітчелл стояла на відстані менше 1,2 м від Болдвіна, коли пролунав постріл.

У її позові йдеться про напад, навмисне заподіяння емоційного стресу та навмисне заподіяння шкоди, а також про відшкодування збитків, які не вказано.

«Я знову і знову переживаю стрілянину та звук пострілу з пістолета», — сказала вона журналістам.

За словами адвокатки помічниці режисера Глорії Оллред, Болдвін «вважав за краще зіграти в російську рулетку, коли він вистрілив з пістолета, не перевіривши його і не попросивши зброяра зробити це в його присутності».

Обвинувачені поки що нічого не прокоментували.