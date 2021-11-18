Помощница режиссера фильма «Ржавчина» подала в суд на Алека Болдвина

Помощница режиссера по сценарию фильма Мэми Митчелл, вызвавшая полицию после стрельбы на съемочной площадке фильма «Ржавчина», подала иск против Алека Болдвина, продюсера фильма и техники оружия.

Об этом сообщает BBC.

По словам Митчелл, в тот день было запланировано снять три кадра — обстановка «взглядом» Болдвина, пятно крови на его плече и часть его туловища, «когда он протянул руку кобуре и достал пистолет».

«В сценарии ничего не было о том, что подзащитный Болдвин или кто-либо другой должен был выстрелить из оружия», — утверждает она.

Согласно иску, Митчелл стояла на расстоянии менее 1,2 м от Болдвина, когда раздался выстрел.

В ее иске говорится о нападении, умышленном причинении эмоционального стресса и умышленном причинении вреда, а также о возмещении убытков, которые не указаны.

«Я снова и снова переживаю стрельбу и звук выстрела из пистолета», — сказала она журналистам.

По словам адвоката помощницы режиссера Глории Оллред, Болдвин «предпочел сыграть в российскую рулетку, когда он выстрелил из пистолета, не проверив его и не попросив оружейника сделать это в его присутствии».

Обвиняемые пока ничего не прокомментировали.