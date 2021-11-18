За добу від коронавірусу в Україні померли понад 750 людей

Протягом доби 17 листопада від коронавірусу в Україні померли 752 людини.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

За добу зафіксували 20 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 478, медпрацівників – 377). До лікарень потрапили 3 907 хворих, одужали — 19 633 осіб.

За час пандемії в Україні коронавірусом заразилися 3 284 008 осіб. Ускладнення призвели до смерті 79 506 пацієнтів. Здолати недугу вдалося 2 704 217 жителям країни.

Також за добу 17 листопада 297 832 людини вакцинували проти коронавірусу. Одну дозу отримали 108 754 людини, повністю імунізовані — 189 078 людей. Від початку вакцинальної кампанії щепили 12 554 335 людей, з них отримали одну дозу — 12 554 333 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози — 9 257 319 людей.

В МОЗ нагадали, що 88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

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