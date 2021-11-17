У Києві не підвищуватимуть ціни на проїзд до кінця опалювального сезону

Питання перегляду тарифів на проїзд у комунальному транспорті до кінця опалювального сезону розглядатися не буде.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Ми поставлені перед вибором, або збільшувати цифри в платіжках за комуналку, або підвищувати плату за проїзд. Бо увесь бюджет столиці ми не можемо пустити тільки на дотації. За які кошти тоді втілювати проекти, ремонтувати дороги, мости, будувати садки та школи? Оновлювати той же громадський транспорт», — запитує Кличко.

Водночас мер наголосив, що рішення про підвищення тарифів ще не ухвалене.

«Як менеджер, я говорю про складну економічну ситуацію, в якій опинилося місто — через енергетичну кризу та постійні борги центральної влади перед містом», — зазначив Кличко та наголосив, що питання перегляду тарифів на проїзд у комунальному транспорті до кінця опалювального сезону розглядатися не буде.

За стандартами опалюваний сезон закінчується 15 березня, але зазвичай його відтерміновують, якщо зберігається низька температура.