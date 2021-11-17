В Киеве не будут повышать цены на проезд до конца отопительного сезона

Вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте до конца отопительного сезона рассматриваться не будет.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Мы поставлены перед выбором или увеличивать цифры в платежках за коммуналку, или повышать плату за проезд. Ибо весь бюджет столицы мы не можем пустить только на дотации. За какие средства тогда реализовывать проекты, ремонтировать дороги, мосты, строить сады и школы? Обновлять тот же общественный транспорт», — спрашивает Кличко.

В то же время мэр подчеркнул, что решение о повышении тарифов еще не принято.

«Как менеджер, я говорю о сложной экономической ситуации, в которой оказался город — из-за энергетического кризиса и постоянных долгов центральной власти перед городом», — отметил Кличко и подчеркнул, что вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте до конца отопительного сезона рассматриваться не будет.

По стандартам отопительный сезон заканчивается 15 марта, но обычно его откладывают, если сохраняется низкая температура.