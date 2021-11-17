Кембриджський словник назвав словом 2021 року «наполегливість»

Кембриджський словник назвав словом року perseverance (наполегливість).
Про це повідомляється у блозі авторів словника.
«Користувачі в усьому світі шукали його понад 243 тисячі разів у 2021 році; 30 487 цих пошуків були між 18 лютого і 24 лютого — коли NASA Perseverance Rover прибув на Марс», — йдеться в повідомленні.
За словами творців словника, люди читали або чули назву марсохода в новинах і після цього приходили на сторінку Кембриджського словника, щоб дізнатися, що вона означає.
Згідно з Кембриджським словником, слово perseverance означає «постійне прагнення до того, щоб чогось досягти або щось зробити, навіть в умовах труднощів або значних витрат часу».
- Кембриджський словник щороку визначає слово, яким найчастіше цікавилися користувачі. У 2020-му словом року стало quarantine (карантин), у 2019-му — upcycling (виробництво нових речей шляхом переробки старих).
- Видавці тлумачного словника Collins Dictionary назвали словом 2020 року «локдаун».
- Словник Oxford Dictionaries не визначився зі словом року. Він зібрав слова та словосполучення, які найкраще відображають настрій кожного з місяців 2020 року.