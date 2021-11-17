Кембриджский словарь назвал словом 2021 года «настойчивость»

Кембриджский словарь назвал словом года perseverance (настойчивость).

Об этом сообщается в блоге авторов словаря.

«Пользователи во всем мире искали его более 243 тысяч раз в 2021 году; 30 487 этих поисков были между 18 февраля и 24 февраля — когда NASA Perseverance Rover прибыл на Марс», — говорится в сообщении.

По словам создателей словаря, люди читали или слышали название марсохода в новостях и после этого приходили на страницу Кембриджского словаря, чтобы узнать, что оно означает.

Согласно Кембриджскому словарю, слово perseverance означает «постоянное стремление к тому, чтобы чего-то достичь или что-то сделать, даже в условиях трудностей или значительных затрат времени».