Офіс генпрокурора завершив розслідування проти Януковича у справі про розстріли на Майдані

Офіс генерального прокурора завершив розслідування проти президента-втікача Віктора Януковича та колишніх очільників правоохоронних органів у справі про розстріли на Майдані. За даними слідства, вони перевищили повноваження для розгону акції протесту.

Про це пише пресслужба ОГП.

«Розслідуванням встановлено, що колишні президент України, голова Служби безпеки, міністр внутрішніх справ, керівник ГУ МВС України в м. Києві та їх заступники, командувач внутрішніх військ МВС України, міністр оборони України, командир столичного полку міліції особливого призначення «Беркут» хотіли припинити масові акції протесту, які ставили під загрозу перебування при владі експрезидента. Перевищуючи владу і службові повноваження та без законних підстав, вони організували застосування працівниками правоохоронних органів і військовослужбовцями ЗСУ фізичного насильства, спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів», — йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора нагадали, що всі підозрювані з 2014 року переховуються від слідства, а тому досудове розслідування здійснювалося за спеціальною процедурою без їхньої участі. Тепер матеріали слідства відкрили для їхніх захисників, а після ознайомлення справу передадуть до суду.

У відомстві підкреслили, що через злочинні дії Януковича та його оточення 18—20 лютого 2014 року загинули 67 цивільних людей, 887 цивільних та 132 правоохоронці отримали поранення, а збитків було завдано на 16 мільйонів гривень.

«Підозрюваним інкриміновано організацію вчинення з 18 по 20 лютого 2014 року у складі злочинної групи незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організацію терористичного акту», — зазначили там.