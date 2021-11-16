У Telegram запустили бот, який показує кількість COVID-вакцин у найближчому пункті щеплення

За допомогою чат-боту ДП «Медзакупівлі» у Telegram українці можуть перевірити, скільки доз вакцини та якого саме препарату є у найближчому до них пункті щеплення.
Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Використовуючи геолокацію телефону користувача, бот допоможе знайти найближчі пункти вакцинації, а також покаже кількість наявних в цьому пункті вакцин та їх вид.
Інформація оновлюється щодня на основі звітів, які пункти щеплення подають в інформаційну систему MedData.
Посилання на чат-бот — тут.
- Наразі в Україні спостерігається щоденне збільшення кількості летальних випадків та приросту числа нових хворих. Дедалі більше дітей інфікуються ковідом і переносять хворобу з ускладненнями. Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко пояснює, що така статистика є «відгомоном» запізнілої вакцинації, тож приріст зберігатиметься упродовж 2—3 тижнів. Запровадження «червоних» зон у 17 регіонах країни пришвидшило темпи вакцинації, тож очікується, що взимку ми побачимо результат цього, оскільки значний відсоток людей буде убережений від складного перебігу хвороби.
- В Україну нещодавно доставили 4,3 мільйона доз вакцини від компаній Moderna та Pfizer, також у нас є препарати CoronaVac і AstraZeneca — усі вони безпечні та пройшли сертифікацію ВООЗ.