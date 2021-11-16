В Європі та Азії зафіксували спалах пташиного грипу

Протягом останніх днів Всесвітня організація охорони здоров’я тварин повідомила про декілька осередків спалаху важкого штаму пташиного грипу в Європі та Азії.

Про це повідомляє агенція Reuters та видання The Guardian.

У Норвегії спалах пташиного грипу H5N1 зафіксували в районі Рогаланда на птахофабриці, де налічується сім тисяч птахів. Через це уряд Бельгії встановив у країні стан підвищеного ризику поширення пташиного грипу, наказавши з понеділка тримати домашню птицю в закритих приміщеннях.

На початку місяця у Великій Британії запровадили режим попередження пташиного грипу, а власників птахоферм закликали звертатися до ветеринарів, щоб перевіряти птахів при виялені мінімальних загроз.

Водночас у Південній Кореї спалах хвороби стався на фермі, де налічується близько 770 тисяч голів свійської птиці. Усіх тварин вбили, щоб припинити поширення хвороби. Спалах штаму H5N8 зафіксували й на птахофабриці у Японії.

Тим часом у Китаї вже повідомили про 21 випадок зараження людей пташиним грипом штаму H5N6.