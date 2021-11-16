В Европе и Азии зафиксировали вспышку птичьего гриппа

В последние дни Всемирная организация здравоохранения животных сообщила о нескольких очагах вспышки тяжелого штамма птичьего гриппа в Европе и Азии.

Об этом сообщает агентство Reuters и издание The Guardian.

В Норвегии вспышку птичьего гриппа H5N1 зафиксировали в районе Рогаланда на птицефабрике, где насчитывается семь тысяч птиц. В связи с этим правительство Бельгии установило в стране состояние повышенного риска распространения птичьего гриппа, приказав с понедельника держать домашнюю птицу в закрытых помещениях.

В начале месяца в Великобритании ввели режим предупреждения птичьего гриппа, а владельцев птицеферм призвали обращаться к ветеринарам, чтобы проверять птиц при обнаружении минимальных угроз.

В то же время в Южной Корее вспышка болезни произошла на ферме, где насчитывается около 770 тысяч единиц домашней птицы. Всех животных убили, чтобы остановить распространение болезни. Вспышку штамма H5N8 зафиксировали и на птицефабрике в Японии.

Тем временем в Китае уже сообщили о 21 случае заражения людей птичьим гриппом штамма H5N6.