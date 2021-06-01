Китай сообщил о первом в мире случае заражения человека птичьим гриппом H10N3

В восточной китайской провинции Цзянсу выявили первый в мире случай заражения человека штаммом птичьего гриппа — H10N3.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения Китая (NHC).

41-летний мужчина из города Чжэньцзян был госпитализирован 28 апреля из-за повышения температуры и ухудшения состояния здоровья. А через месяц, 28 мая, после проведения всех анализов медики пришли к выводу, что человек заразился H10N3, но подробностей, каким образом это произошло, не приводят.

В комиссии только добавляют, что состояние пациента на данный момент уже стабилизировалось и он готов к выписке из больницы. Всех, кто с ним контактировал, ранее поместили под медицинское наблюдение — больных среди них не выявили.