У США проти материнської компанії Facebook й Instagram подали позов на $100 мільярдів

У США проти компанії Meta, якій належать соціальні мережі Facebook й Instagram, подали позов на $100 мільярдів через алгоритми її роботи стосовно дітей.

Про це пише The Wall Street Journal.

Позов подала прокуратура штату Огайо від імені від імені інвесторів компанії та пенсійної системи штату. «Керівництво Facebook стверджувало, що піклується про наших дітей і займається викоріненням онлайн-тролів, але насправді воно заради власної вигоди плодило страждання та роз’єднувало користувачів», — заявив генпрокурор Огайо Дейв Йотс.

У позовній заяві стверджується, що керівництво компанії в період з 29 квітня по 21 жовтня поточного року порушило федеральне законодавство, заради вигоди вводячи суспільство в оману щодо того, які негативні ефекти можуть мати її продукти на неповнолітніх. Позивачі, крім відшкодування збитків, вимагають від керівництва Meta вжити заходів, щоб знову не вводити в оману власних інвесторів.