Facebook призупинила розробку Instagram для дітей

Американська компанія Facebook призупинила розробку проєкту Instagram Kids — соцмережі для дітей віком до 13 років.

Як повідомляє The Wall Street Journal, про це у інтерв’ю Today Show Monday заявив голова Instagram Адам Моссері.

«Я все ще вірю, що добре створити додаток інстаграму, що був би безпечним для дітей, але нам необхідний час, щоб поспілкуватися з батьками, дослідниками та експертами з безпеки і визначитися, як рухатися далі», — сказав Моссері.

Додаток Instagram Kids компанія розробляла, щоб батьки могли відстежувати активність своїх дітей, а малолітні безпечно користувалися соцмережею. Планувалося, що в ньому не буде реклами взагалі.

План компанії з розробки дитячої версії додатка цьогоріч отримав критичні відгуки від законодавців від американських конгресменів. Вони висловлювали свої сумніви з приводу того, чи не буде застосунок шкідливим для психічного здоров’я дітей.

Нову платформу мали розробити для малолітніх віком до 13 років. Instagram не дозволяє дітям цього віку реєструватися на платформі, але визнає, що багато з них все одно це роблять.