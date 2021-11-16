В США против материнской компании Facebook и Instagram подали иск на $100 миллиардов

В США против компании Meta, которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram, подали иск на $100 миллиардов из-за алгоритмов ее работы в отношении детей.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Иск подала прокуратура штата Огайо от имени инвестора компании и пенсионной системы штата. «Руководство Facebook утверждало, что заботится о наших детях и занимается искоренением онлайн-троллей, но на самом деле оно ради собственной выгоды плодило страдания и разъединяло пользователей», — заявил генпрокурор Огайо Дэйв Йотс.

В исковом заявлении утверждается, что руководство компании в период с 29 апреля по 21 октября текущего года нарушило федеральное законодательство ради выгоды вводя общество в заблуждение относительно того, какие негативные эффекты могут иметь ее продукты на несовершеннолетних. Истцы, кроме возмещения ущерба, требуют от руководства Meta принять меры, чтобы снова не вводить в заблуждение собственных инвесторов.