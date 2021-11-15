У В’єтнамі чоловіка засудили до 7 років в’язниці за критику Компартії та держави у Facebook

У Вʼєтнамі суд визнав винним фермера, що займається аквакультурами, у поширенні «антидержавної пропаганди» у Facebook і засудив його до семи років увʼязнення.
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на офіційне вʼєтнамське інформаційне агентство.
Як зазначається, 42-річного фермера визнали винним у «виготовленні, зберіганні, поширенні інформації, матеріалів і предметів з метою протидії державі».
Згідно з обвинувальним актом, чоловік публікував на своїй сторінці у Facebook вірші та зображення, намагаючись «спотворити, обмовити та зганьбити керівництво [Комуністичної партії Вʼєтнаму], державу та лідера Хо Ші Міна».
Також повідомляється, що на суді обвинувачений визнав себе винним.
Після завершення терміну тюремного увʼязнення чоловіка відправлять під домашній арешт на три роки.
- Раніше у Вʼєтнамі чоловіка засудили до 5 років вʼязниці за порушення протикоронавірусних правил і поширення вірусу. Він заразив коронавірусом вісьмох людей.
- У Сінгапурі таксиста заарештували на чотири місяці за пост у Facebook, в якому він повідомив, що продуктові магазини можуть зачинити через нові карантинні обмеження.