У В’єтнамі чоловіка засудили до 7 років в’язниці за критику Компартії та держави у Facebook

У Вʼєтнамі суд визнав винним фермера, що займається аквакультурами, у поширенні «антидержавної пропаганди» у Facebook і засудив його до семи років увʼязнення.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на офіційне вʼєтнамське інформаційне агентство.

Як зазначається, 42-річного фермера визнали винним у «виготовленні, зберіганні, поширенні інформації, матеріалів і предметів з метою протидії державі».