Во Вьетнаме мужчину приговорили к 7 годам тюрьмы за критику Компартии и государства в Facebook

Во Вьетнаме суд признал фермера, занимающегося аквакультурами, виновным в распространении «антигосударственной пропаганды» в Facebook и приговорил его к семи годам заключения.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на официальное вьетнамское информационное агентство.

Как отмечается, 42-летний фермер признан виновным в «изготовлении, хранении, распространении информации, материалов и предметов для противодействия государству».