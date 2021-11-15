Во Вьетнаме мужчину приговорили к 7 годам тюрьмы за критику Компартии и государства в Facebook

Во Вьетнаме суд признал фермера, занимающегося аквакультурами, виновным в распространении «антигосударственной пропаганды» в Facebook и приговорил его к семи годам заключения.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на официальное вьетнамское информационное агентство.
Как отмечается, 42-летний фермер признан виновным в «изготовлении, хранении, распространении информации, материалов и предметов для противодействия государству».
Согласно обвинительному акту, мужчина публиковал на своей странице в Facebook стихи и изображения, пытаясь «исказить, оговорить и опозорить руководство [Коммунистической партии Вьетнама], государство и лидера Хо Ши Мина».
Также сообщается, что в суде обвиняемый признал себя виновным.
По истечении срока тюремного заключения его на три года отправят под домашний арест.
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