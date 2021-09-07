Во Вьетнаме суд отправил мужчину в тюрьму на 5 лет. Он заразил коронавирусом восьмерых человек

Во Вьетнаме мужчину приговорили к 5 годам тюрьмы за нарушение антикоронавирусних правил и распространение вируса. Об этом сообщает BBC.

Суд признал Ле Ван Три виновным в «передаче опасных инфекционных заболеваний» восьмерым людям — один человек в конце концов умер. Суд длился один день. Кроме пяти лет тюрьмы, мужчина еще должен выплатить штраф в $880.