У Вʼєтнамі суд відправив чоловіка до вʼязниці на 5 років. Він заразив коронавірусом вісьмох людей

У Вʼєтнамі чоловіка засудили до 5 років вʼязниці за порушення протикоронавірусних правил і поширення вірусу. Про це повідомляє BBC.

Суд визнав Ле Ван Трі винним у «передачі небезпечних інфекційних захворювань» восьми людям — одна людина врешті-решт померла. Суд тривав один день. Окрім пʼяти років вʼязниці, чоловік ще має виплатити штраф у $880.