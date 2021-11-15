В Іспанії свою першу вакцину проти коронавірусу протестують на понад тисячі добровольців у лікарнях

Як зазначається, Hipra проведе випробування в 10 лікарнях по всій Іспанії на приблизно 1 100 добровольцях, які раніше отримали дві дози вакцини Pfizer. Мета дослідження — оцінити безпеку та здатність бустерної дози вакцини викликати імунну відповідь у дорослих з повною вакцинацією.

За його словами, уряд виділив на розробку препарату грант у розмірі €15 мільйонів.

Іспанське агентство з лікарських засобів і товарів медичного призначення (AEMPS) дало дозвіл компанії Hipra на проведення другої фази клінічних випробувань вакцини проти коронавірусу.

Також в агентстві розповіли, що за результатами випробування, проведеного в серпні, вакцина була визнана безпечною. Тоді добровольці отримали по дві дози вакцини Hipra з інтервалом в 21 день і перебуватимуть під наглядом протягом 48 тижнів після другого щеплення.

Вакцина Hipra проти COVID-19 створена з двох структурно схожих рекомбінантних білків, один з яких відповідає альфа-варіанту, а інший — бета-варіанту. Зʼєднуючись, вони утворюють унікальну структуру. До складу вакцини також входить речовина, що пришвидчує та підсилює дію основного компонента, — адʼювант.

Hipra заявила на своєму веб-сайті, що планує створити 600 мільйонів доз у 2022 році та 1 200 мільйонів доз у 2023-му.

Вакцину можна зберігати при температурі від +2 до +8 ºC.