В Іспанії свою першу вакцину проти коронавірусу протестують на понад тисячі добровольців у лікарнях

Іспанське агентство з лікарських засобів і товарів медичного призначення (AEMPS) дало дозвіл компанії Hipra на проведення другої фази клінічних випробувань вакцини проти коронавірусу.
Про це 15 листопада повідомив премʼєр-міністр країни Педро Санчес.
За його словами, уряд виділив на розробку препарату грант у розмірі €15 мільйонів.
Як зазначається, Hipra проведе випробування в 10 лікарнях по всій Іспанії на приблизно 1 100 добровольцях, які раніше отримали дві дози вакцини Pfizer. Мета дослідження — оцінити безпеку та здатність бустерної дози вакцини викликати імунну відповідь у дорослих з повною вакцинацією.
Також в агентстві розповіли, що за результатами випробування, проведеного в серпні, вакцина була визнана безпечною. Тоді добровольці отримали по дві дози вакцини Hipra з інтервалом в 21 день і перебуватимуть під наглядом протягом 48 тижнів після другого щеплення.
Вакцина Hipra проти COVID-19 створена з двох структурно схожих рекомбінантних білків, один з яких відповідає альфа-варіанту, а інший — бета-варіанту. Зʼєднуючись, вони утворюють унікальну структуру. До складу вакцини також входить речовина, що пришвидчує та підсилює дію основного компонента, — адʼювант.
Hipra заявила на своєму веб-сайті, що планує створити 600 мільйонів доз у 2022 році та 1 200 мільйонів доз у 2023-му.
Вакцину можна зберігати при температурі від +2 до +8 ºC.
- Зараз в Іспанії використовують вакцини проти COVID-19, які визнало Європейське агентство з лікарських засобів (EMA): Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech.
- Раніше Всесвітня організація охорони здоровʼя дозволила для екстреного використання індійську вакцину від коронавірусу Covaxin виробництва компанії Bharat Biotech.