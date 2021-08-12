Іспанія дозволила випробувати на людях свою першу вакцину від коронавірусу

Агентство з лікарських засобів і медичних виробів Іспанії дозволило використання першої у країні власної вакцини проти коронавірусу для клінічних випробувань на людях.

Про це повідомляє El Pais.

Вакцину PHH-1V розробила іспанська фармацевтична компанія Hipra. У компанії заявили, що зможуть виробити 1,2 мільйона доз вакцин до 2023 року. Випробування в першій фазі спрямовані на перевірку безпечності, толерантності, імуногенності (здатності викликати імунну відповідь) та ефективності вакцини.