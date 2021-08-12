Испания разрешила испытать на людях свою первую вакцину от коронавируса

Агентство по лекарственным средствам и медицинским изделиям Испании разрешило использование первой в стране собственной вакцины против коронавируса для клинических испытаний на людях.

Об этом сообщает El Pais.

Вакцину PHH-1V разработала испанская фармацевтическая компания Hipra. В компании заявили, что смогут произвести 1,2 миллиона доз вакцин до 2023 года. Испытания в первой фазе направлены на проверку вакцины на безопасность, переносимость, иммуногенность (способность вызывать иммунный ответ) и эффективность.

Во время первой фазы испытания вакцина PHH-1V будет сравниваться с другими вакцинами, уже разрешенными к применению на людях. Ожидается, что к первому этапу привлекут 30 человек от 18 до 30 лет.

Вакцину проверять на добровольцах, которые до этого не болели коронавирусом и еще не получали первой дозы вакцины против COVID-19 от других компаний. Добровольцы также не будут знать, получают ли они вакцину PHH-1V, или будут находиться в контрольной группе, которой дадут две дозы одобренной мРНК-вакцины, например Pfizer-BioNTech, с интервалом в три недели.