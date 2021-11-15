Окружний адмінсуд відкрив провадження через перевірку COVID-сертифікатів у громадських місцях

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом жителя Миколаєва про незаконність перевірки COVID-сертифікатів у громадських місцях.

Про це повідомили у пресслужбі суду.

«Суд ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче засідання на 8 грудня 2021 року», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, позивач просить суд скасувати надання права правоохоронцям перевіряти на вулицях та в інших громадських місцях документи, зокрема сертифікати про вакцинацію, результати тестів тощо.

Також позивач вимагає стягнути на його користь з Державної казначейської служби України 1 мільйон гривень моральної шкоди.