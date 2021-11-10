В Окружному адмінсуді оскаржили перевірку COVID-сертифікатів

В Окружний адміністративний суд Києва подали позов про незаконність перевірки COVID-сертифікатів у громадських місцях. Позивач просить виплатити моральну компенсацію у розмірі мільйон гривень.
Про це пише пресслужба ОАСК.
Там зазначають, що з оскарженням певних положень постанови уряду про запровадження карантину звернувся житель Миколаєва.
«Позивач, окрім іншого, просить суд скасувати п. 18 вказаної постанови в частині надання права працівникам Нацполіції, Нацгвардії, посадовим особам, уповноваженим органами місцевого самоврядування проводити на вулицях, у парках, інших громадських місцях (закладах громадського харчування, розважальних закладах, транспорті) вибіркову перевірку документів, а також документів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби у випадках, коли це є підставою для незастосування обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для відповідних рівнів епідемічної небезпеки», — йдеться у повідомленні.
Наразі суд вирішує, чи відкривати провадження у цій справі.
- Періодично у соцмережах зʼявляються відео та публікації, що, мовляв, демонстрація COVID-сертифіката чи довідки про вакцинацію — це розголошення медичної таємниці та порушення прав громадян. Утім, у МОЗ заперечують це, оскільки медична таємниця містить звернення до лікаря чи діагноз, а в документах про вакцинацію жодних таких відомостей немає.
- Таким чином, правоохоронці під час перевірок дотримання карантинних правил можуть вимагати у громадян пред’явити COVID-сертифікат, не порушуючи при цьому закон.